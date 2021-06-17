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Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

Teknik Direktör Fatih Terim, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Fatih Terim, heykeltıraşla birlikte aslan heykelinin yanında poz verdi.

Güncellenme: 22:57, 17/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi. İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş Hasan Cingiz ile irtibata geçen Fatih Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.

Bodrum'da birçok ünlüye heykel sanatını öğreten Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Fatih Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerindeki heykel, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı.

İki heykel, Fatih Terim'in Türkbükü Mahallesi'ndeki evine yerleştirildi. Heykeltıraş Cingiz'e teşekkür eden Fatih Terim, aslan heykelinin yanında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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