Fatih Terim, Falcao kararının nedenini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera’nın yokluğunda kalede İsmail Çipe’nin oynayacağını söyleyerek, kadroda yer almayan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun olmasının teknik bir karar olduğunu ifade etti.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray yarın TSİ 21.00’de McDiarmid Park’ta İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe'nin oynayacağını söyleyen Terim, kadroda yer almayan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun olmasının teknik bir karar olduğunu açıkladı.

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St. Johnstone ilk maçta oynadığı oyunun kendisini şaşırtmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, “Çünkü temaslı oynayan bir takım. Maçtan önce bunu söylemiştim. Maçın nasıl geçeceğini de söylemiştim. 10 kişi kalınca kadar öyle geçti. İkici yarının başındaki kırmızı kart tabii ki oyun şeklini değiştirdi. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı da gördüm. Çok mücadele eden, temaslı oyunu çok iyi oynayan ve bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. Burada da değişik geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. İkinci yarının başında kalecimiz, kaptanımızı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız bizim için dezavantaj böyle oyunlarda. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz bu dakikalar içerisinde net pozisyon yakaladık. Kullansaydık buraya başka türlü de gelebilirdik” şeklinde konuştu.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Falcao sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, “Sürekli Falcao’yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur” dedi.

“BUNLAR BİZİ HİÇBİR ZAMAN KORKUTMUYOR”

Yarınki oynayacak karşılaşmadaki atmosferden beklentilerinin sorulması üzerine ise Fatih Terim, “Biz Enteresan bir başlangıç yaptık. PSV'ye gittik, full oynadık. Şimdi burada da koltuklara bayraklar koymuşlar. Onlar da full oynayacak. Bir tek biz ful oynayamıyoruz. İnşallah bizde bir gün oynarız. Bizim lehimize olacak şeyler biz de yok. Rakiplerimiz ilk defa full oynayacaklar. Lig maçlarını seyrettim full değildi. Ama şimdi full. Atmosferin çok hareketli ve canlı olacağı kesin. İskoçya'da İngiltere'de, İrlanda'da ve Galler'de birçok maç oynadık. Ateşli taraftar olacağını, devamlı takımı destekleyeceğini biliyoruz. Buna da alışkınız. O yüzden güzel bir gün geçirmeyi diliyorum. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor. Bunlar futbol adına güzel şeyler. Umarım tribündeki güzellikler sahaya da yandır” diye cevap verdi.

İskoçya'daki hava farklılığına da değinen Terim, “En önemli değişiklik. Aşağı yukarı 20 derece fark var. Gördüğünüz gibi ben kabanlayım. Yağmur yağıyor ve 36-37-38-39-40 derecelerden geldik. Bir insanı şaşırtabilecek derecede farklılık var. Böyle değişimlerde insanın vücudunu şaşırır. Hiç kolay olmayacak. O kadar sıcağa ki alıştık burada baya üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah bizi çok fazla etkilemez” diyerek sözlerini tamamladı.