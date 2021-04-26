Fatih Terim, Galatasaray başkanlığı için ışığı yaktı

“Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım. Kendime göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Her nefesimi bu sorumlulukla alıyorum. Her adımımı bu düşünce doğrultusunda atıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım. Bunun yeri, zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem.” Bu sözler Fatih Terim'e ait. Galatasaray Teknik Direktörü'nün 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaptığı bu açıklama, camiada ‘Başkanlık sinyali' şeklinde yorumlandı.

SEÇİM TARİHİ BELİRSİZ

Fatih Terim’in gönlünde yatan aslanın, Galatasaray başkanlığı olduğu biliniyor. Ancak bunun için şartların oluşması gerekiyor. Deneyimli futbol adamının seçime girebilmesi için öncelikle kulüpte başka bir görev almaması gerekiyor. Pandemi süreci, Terim'in Galatasaray'daki durumu için belirleyici olacak. Mevcut kongre sürecinde, son başvuru tarihi 8 Mayıs olduğu için adaylık görünmüyor. Ancak seçim tarihinin belli olmasının ardından Terim'in başkan adaylığı için harekete geçmesi bekleniyor.

SON NEFES KADAR SAVAŞA DEVAM

Antalyaspor galibiyeti ve özellikle hücumdaki verimlilik, Galatasaray'ın umut tazelemesine yol açtı. Sarı-kırmızılılar, biri Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan 5 maçını kazanıp zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Fatih Terim de Antalya maçı sonrası oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Son nefese kadar savaşmaya devam” dedi ve her maçın final havasında oynanmasını istedi.