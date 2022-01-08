Fatih Terim: Galatasaray’da ben buna alışkın değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşta maçı değerlendirdi. Terim’in açıklamaları şöyle;

“Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelmeden gol yemeye veya ilk gelen toptan gol yemeye… Yedikten sonra kırıldık, çabuk kırıldık. Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu da söylemekten gına geldi.”

“GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM”

“Galatasaray’da ben buna alışkın değilim. Galatasaray takımı da hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışa da kabulüm ama artık biz inişe doğru gidiyoruz. Golcülerimiz de yok. Galatasaray takımı sahaya kimle çıkarsın çıksın bu golleri atmak zorunda. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik, bu projeyi savunuyoruz. Üzgünüz. Hakikaten üzgünüz. Yaşayacağız, göreceğiz, yaşamak varmış! Sonuna kadar devam edeceğiz. Ama gerçekten çok üzgünüm.”

“TEPKİYİ DUYUNCA…”

“Maç bitince içeri gidiyordum ama tepkiyi duyunca geri geldim. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum. Biz oyuncu iken soyunma odasında ağlardık. Oyuncularıma da onu söyledim. Kötü sözleri, kötü tepkileri hak etmiyorlar. Taraftar kızabilir, tepki gösterebilir ama kırıcı olmamalı. Galatasaray taraftarı da elbette alışkın değil böyle bir sürece. Futbolda yaşayacağız göreceğiz bakalım neler olacak.”

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