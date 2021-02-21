Süper Lig’in lideri Galatasaray, 17 Ocak’taki Beşiktaş derbisinden bu yana ligde yenilgiyi unuttu! Derbi sonrası sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, tüm maçları kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı. 7 lig maçında 21 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, gözünü rekora dikti.

Terim döneminde 2011/12 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken üst üste 9 maç kazanarak bir sezonda en çok maç kazandığı sezon rekorunu yakalamıştı.

Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor’u da mağlup ederse 10 maç üst üste kazanmış olacak.

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MUSLERA FAKTÖRÜ

Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Fernando Muslera, Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig’de maç kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet serisi yakaladı.

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KİM FORMDAYSA ONA FORMA

Bu süreçte Fatih Terim’in forma adaleti de Galatasaray’ın başarısında önemli rol oynadı. Sezonun yıldızı Taylan Antalyalı dahi gerektiğinde dinlendiriliyor. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında Taylan’ın yerine formda olan Etebo görev yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da önemli rol oynadı.

KAPTAN ARDA, BAŞARININ İKSİRİNİ AŞILADI

Galatasaray’da sezon başı Fatih Terim’in büyük isteğiyle kadroya katılan Arda Turan, aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü Florya’da geçiren futbolcu, yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında da büyük pay sahibi.