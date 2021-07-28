Fatih Terim: Her maç 7 Eylül’e kadar önemli

PSV maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının ilk 30 dakikalık performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Özellikle iki takımın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun, baskı denedik. Başarılı da olduk” dedi.

“7 EYLÜL’E KADAR GİDENLER GELENLER OLACAK”

Kadroyla ilgili kararları son güne kadar vereceklerini ve Diagne için de henüz netleşen bir şey olmadığını söyleyen Fatih Terim, “Her maç bizim için 7 Eylül’e kadar önemli. Hem bazı oyuncular için karar vereceğiz, hem de yeni arkadaşlarla çok çalışarak iyi futbol oynayan takım haline geleceğiz. Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu an oyuncumuz. Herkesi kullanmaya çalışacağız. 7 Eylül’e kadar gidenler, gelenler olacak. Bir kısım oyuncumuz geldi, gelenler yine olacak” ifadelerini kullandı.

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“VAN AANHOLT EURO 2020 SONRASI İDMAN YAPMADI”

UEFA’da St. Johnstone ile oynayacakları maçlara değinen deneyimli hoca, “UEFA da değişik olacak. Yarın öğlene kadar listeyi vermek zorundayız. Yeni oyuncular hazır. Patrick van Aanholt, EURO 2020’den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımız hazır edeceğiz ve oynatacağız” diye konuştu.