Fatih Terim: Herkes önce kendi maçına bakacak

Süper Lig’in 40. haftasında lider Beşiktaş’ı Türk Telekom Stadı’nda 3-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışının son 2 haftaya taşındığı ligde neyin ne olacağını belli olmadığını söyleyen Terim, ”Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi. İşte Terim’in açıklamalarından satır başları…

‘DOĞRU PLAN YAPMIŞIZ’

“Çok hak ettiğimiz, çok temiz ve çok güzel bir galibiyet oldu. İkinci yarı gol sayısı daha da artabilirdi. İlk yarı bazı tehlikeler yaşadık ama ikinci yarı pek tehlike yaşamadık. Buna rağmen rakip kalede çok önemli gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş’ın etkili isimlerini oynatmadığımız gibi biz kendimiz oynadık. Goller de güzeldi. İstediğimiz 3 puanı aldık.”

‘G.SARAY ÖNCE KENDİ MAÇINA BAKAR’

”Böyle uçurumun kenarında dolaşarak oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hiç kolay değil bu ruh haliyle oynamak. Formanın hakkını verdiler. İnsan bu futbolu, bu sonucu gördüğü zaman bazı şeylere de çok üzülüyor tabii. Türkiye Ligi’nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar.”