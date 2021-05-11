Fatih Terim ile Arda Turan’ın maç öncesi diyaloğu: Merak etme ikisi de kaybeder

Süper Lig’in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. Son haftaya şampiyonluk umutlarını taşıyan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum” dedi.

Sezon boyunca birçok sıkıntı çektiklerinin de altını çizen Fatih Terim “Allah kalbimize göre verdi. Bugün buradan lider de dönebilirdik ama Allah’ımın bir bildiği var demek ki. Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız” ifadelerini kullandı.

“Merak etme ikisi de kaybeder”

Arda Turan ise maç sonrası beIN Sports’a yaptığı açıklamada, Denizlispor maçından önce Fatih Terim ile aralarında geçen diyalogdan bahsetti. Fatih Terim’e “Hava ne güzel. Tam mayıs…” dediğini belirten Arda Turan, tecrübeli teknik adamın da kendisine “Merak etme ikisi de kaybeder” şeklinde yanıt verdiğini iletti.

Son hafta hakkında da düşüncelerini açıklayan Arda Turan “Hayat bana Camp Nou’da şampiyonluk, Barnebau’da Kral Kupası şampiyonluğu yaşattı. Beşiktaş Göztepe ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe… Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya… Çok zor. Çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz” yorumunda bulundu.

Fatih Terim de, maç sonrası açıklamasında Arda Turan ile olan diyaloğu hakkında “Arda’ya bunu söyledim, inanarak da söyledim. Biz bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. Siz rakiplere kulağınızı tıkayın, biz kazanalım demiştim” şeklinde konuştu.