Fatih Terim ilk idmanda Arda’ya takıldı: Hayırdır sen niye kotla geldin

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren ve Mustafa Cengiz yönetimiyle yollarını ayıran Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkanlığında Florya'ya geri döndü. Önceki gün yeni başkan Elmas'ın “Galatasaraylı Fatih Hoca'yla yola devam edeceğiz” açıklamasının ardından tecrübeli hoca, Bodrum'dan İstanbul'a geçip dün takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Terim'in dönmesiyle Florya'da bayram havası yaşandı. Futbolcular, tecrübeli hocayı alkışlarla karşıladı.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu jest

FATİH Terim'in ilgi odağında Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan vardı. Terim, antrenmanı izlemek için Florya'ya gelen Arda'ya, “Hayırdır, sen niye kotla geldin” diye seslendi. Arda Turan ise, ‘Beyler hani serbest kıyafetti’ yanıtını verdi. Tecrübeli futbolcu, gülümseyerek hocasını dinlerken Terim de gülerek karşılık verdi. Sarı-kırmızılarda yola devam edecek olan Arda'nın futbolcu veya antrenör olarak kariyerini sürdürmesi için düşündüğü öğrenildi. Terim, “Niye kotla geldin” esprisiyle yıldız futbolcuyu sahalarda görmek istediğinin sinyalini verdi.

TERİM’İN İMZA TÖRENİ BUGÜN

SARI-kırmızılılarda 5. Fatih Terim dönemi bugün yapılacak imza töreniyle resmiyet kazanacak. TT Stadı'nda yapılacak törene Başkan Burak Elmas katılacak. Elmas'ın ilk imza töreni olacağı basın toplantısının ardından transfer çalışmalarına hız verilecek.