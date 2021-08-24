Fatih Terim: İnanın bana, bazılarımız jetlag oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.

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Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor’u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Fatih Terim’in maç sonu sözleri şöyle;

– 1-0 mağlup başladık maça. Geriye dönüşümüz iyi oldu. İlk yarı çok gol kaçırdık. 75 dakika hangi planımız varsa, onu oynamaya çalıştık ve de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci santrforu ve Ömer Bayram’ı alınca B planını oynamaya başladık.

– Epeydir duran toplardan gol atmıyorduk. Bugün galip gelmesi gereken takım Galatasaray’dı zaten.

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– İnanın bana, bazılarımız jetlag oldu. İskoçya, Giresun, Danimarka ve İstanbul… Üç günde bir oynuyoruz. Buna rağmen bu takım 75 dakika bu oyunu oynuyorsa galibiyet hakkı demektir. Oyuncularımı tebrik ediyorum, pes etmediler. Daha da iyi oyunlar oynayacağız. Bugünün 3 puanı değerli 3 puan.

– Bazen duran toplardan, kornerlerden olabilir goller ama önemli olan galip bitirmek. Birçok şut attık, ortalar yaptık, atak yaptık; bence güzel bir maç oldu.

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– Bir de Olimpiyat Stadı, psikolojik olarak zor. Rüzgar bir oraya esiyor, bir buraya esiyor. İki takım için de geçerli bu tabi. Ama koş koş bitmiyor gibi sanki!

TRANSFER SÖZLERİ

– Galatasaraylılar merak etmesin. Morutan ve diğerleri, Galatasaray’ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan’ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Taraftarlarımız transfer konusunda rahat olsun. İlk ağızdan haberi veririz.