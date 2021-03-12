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Fatih Terim Kayseri’de çift forveti düşünüyor

Falcao’nun form tutması, Mohamed’in de cezasının bitmesi Galatasaray’ın 4-4-2 dizilişine dönme ihtimalini artırdı. Terim, ilk denemeyi bu hafta yapmayı planlıyor.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 10:53, 12/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim Kayseri’de çift forveti düşünüyor

GALATASARAY, Kayserispor maçında taktik değişiklikle sahaya çıkabilir. Daha önce de gündeme gelen çift forvetli dizilişin yarınki mücadelede denenebileceği Florya'da konuşuluyor. Teknik patron Fatih Terim, farklı isimlerle pek çok defa kullandığı 4-4-2 dizilişini idmanlarda deniyor. Sakatlıktan dönen Radamel Falcao'nun formda oluşu, Mostafa Mohamed'in de ceza alanı çevresindeki etkinliği tecrübeli teknik adamı böyle bir denemeye itti.

HAMLE OYUNCUSU BABEL

FATİH Terim, özellikle gol sayısını artırmak istiyor. Son haftalarda baskılı oyunu skora yansıtamamaktan şikâyetçi olan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencileriyle çoklu hücum sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Falcao'yu gezgin forvet olarak deneyen Terim, Mohamed'i ise kaleye daha yakın oynattı. 4-4-2 dizilişinde orta alan Arda ve Taylan'a emanet edilecek. Ryan Babel ise hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Fatih Terim Galatasaray Kayseri Kayserispor Mostafa Mohamed