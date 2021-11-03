Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının 11’ini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik maç öncesi basın mensuplarına konuştu. Gruptaki şanslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terim, sahaya süreceği ilk 11’i de açıkladı. Ocak ayında değişim sinyalleri veren Terim, yabancı sayısına dair önemli ifadeler kullandı. İşte Fatih Terim’in açıklamalarından öne çıkanlar:

“LİDERLİK ÇOK ÖNEMLİ”

“Gruptan çıkarsak birçok şeyi hep beraber hayal edebiliriz. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Zor bir grupta yarışıyoruz. Lokomotiv Moskova, yeni teknik direktörü Gisdol ile çıkış yakaladı. Rusya’daki maç, planladığımız şekilde gitti. Belki de o gecenin en güzel golünü attık. Gruptan lider çıkmamız için bu maç önem taşıyor. Grup 2.’sinin sonraki turda Şampiyonlar Ligi’nden gelecek rakiplerle oynayacağını düşünürsek grup liderliği çok önemli.”

“MAKAS 2000’DE DE VARDI AMA…”

“Brighton, 11 milyona bir oyuncu alıyor. Sonra diyor ki ‘Sizde kalsın, biz sezon sonu alırız’. Ekonomik makas çok açık ama koyduğumuz plan, bizi bir yerlere götürecek inşallah. Crystal Palace’ın akademik yapılanmasının fotoğraflarını gönderdiler, A takımdan daha ileri seviyede. Bu makas, 2000’de de vardı ama biz UEFA şampiyonu olduk. Hep vardı ama artık açılıyor.”

“HERKES DEĞİŞİME HAZIR OLSUN”

“Galatasaray belki de son yıllarda ilk defa bir maça favori çıkıyor. Bu bile bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Ocak ayı için planlarımız var, herkes değişime hazır olmalıdır. Takımdan memnunum ama her zaman daha iyisi vardır, biz de onu düşüneceğiz. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum.”

“YASAKLARLA BİR YERE VARAMAYIZ”

“Yabancı kuralının ana hedefinin 14 Türk futbolcu olduğunu bir türlü anlatamadım. Bugün Rusya yabancı sınırını kaldırmayı düşünüyor. Geçen sene yabancı serbestti, ben 7-9-11 Türk futbolcuyla oynadım. Birçok böyle oynayan teknik direktör arkadaşım da vardı. Yasaklarla hiçbir yere varamayız. Oyuncuyu Türk-yabancı diye ayıramazsınız.”

MOSKOVA MAÇININ 11’İ

Öte yandan Lokomotiv Moskova maçına çıkaracağı 11’i açıklayan Fatih Terim, şu isimleri verdi: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

İlginizi Çekebilir Marcao: Televizyon başında seyretmem, avantajıma oldu