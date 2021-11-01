Fatih Terim maç sonu Niğdespor projesini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından Niğdespor projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Pilot takımları Niğdespor için konuşan Terim, “Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen.

KİRALIK VERDİĞİMİZ OYUNCULARI ORADA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Dün itibariyle Ceyhun (Müderrisoğlu) hocayı [Galatasaray U19 takımı antrenörü] Niğdespor’a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde’ye gideceğiz. Bize çok faydası olan bir yer haline gelecek” sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca, “Orası tamamen gerek teknik, gerek idari olarak bize çok faydası olan bir yer haline gelecek. Kendi hocamızı da deneyeceğiz, kendi yöneticimizi de çıkaracağız, yardımcı ekipler ve artı oyuncularımız orada. Onun verdiği raporla her sene bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. Bugün U19 takımını izlemeye gittim. Fotoğraf çekeyim atayım size. Ben bazen veliler görmeden tellerin kenarından futbol okulunu da seyrediyorum. Her yaş grubunu seyrederim ben. Büyük keyif benim için.” dedi.