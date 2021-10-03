Fatih Terim: Maçın hikayesini herkes kendisine göre anlatabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son saniyede kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrasında konuştu.

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Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim’in sözleri şöyle;

– Haftaya gidelim… Göztepe sonrası perşembe günü Marsilya’da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray. Bittiği anda 72 saat var. 3. gün, bu takım maç oynadı ve gerilimi yüksek bir maç oynadı. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 11’e 11’ken de iyiydik. Goller kaçırdık. Daha önce sonucu alabilirdik.

– Maçın hikayesini herkes kendisine göre anlatabilir. Bana göre bugün Galatasaray önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter ortaya koyar.

– Doğru zamanda doğru 3 puan. Hamza hocaya da hayırlı olsun. Dokunuşları da gayet belli olmuş. Bizim için zor maçtı.

– Babel’e iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer ikinci yarıda değişikliğin doğruluğunu gösterdi. Diagne de son dakikalarda girip küsmeden, kızmadan girdi ve aslan gibi oynadı. Morutan aynı şekilde…

– Berkan çok üzüldü. Biz oyuncularımızın sadece iyi zamanlarında yanlarında olmuyoruz. Benim öğreteceklerimin yanında kendisi de pratikte bir şeyler öğrendi. Buradan çıkaracağı dersler olacaktır.