Fatih Terim, Marsilya-Galatasaray maçındaki olaylara müdahale etti

Galatasaray-Marsilya karşılaşmasının ilk yarısında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarların olduğu yere giderek olayları yatıştırmaya çalıştı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi’nde Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşırken, maç öncesi ve maç sırasında tribünlerde yaşananlar geceye damga vurdu. Maçtan önce Fransız polisi Galatasaraylı taraftarlara biber gazıyla saldırırken, ilk yarının son anlarında sarı kırmızılı taraftarların olduğu bölümde patlayan ses bombaları ve meşaleler maçın duraklamasına neden oldu.

FATİH TERİM TARAFTARLARLA GÖRÜŞTÜ

Karşılaşmanın 40. dakikasında yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem Pawel Raczkowski maçı durdurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasman tribününün olduğu bölüme giderek sarı kırmızılı taraftarlarla görüştü. Terim taraftarları sakin olmaya davet ederken, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da taraftarları eliyle sakinleştirmeye çalıştı. Marsilya kaptanı Dimitri Payet de kendi taraftarlarının olduğu bölüme giderek olayların yatışması için çabaladı. Yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.