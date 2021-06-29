Fatih Terim önceliği belirledi!

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven maçları için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer planlaması şekillendi. Sarı-kırmızılılar, bütçesini zorlamayacak takviyeler yapmayı hedeflerken TFF'nin yeni yabancı kuralına göre de hareket edecek. Önümüzdeki sezon ‘8'i aynı anda sahada, toplam 14 yabancı' kuralı uygulanacak.

Teknik Direktör Fatih Terim'in elindeki mevcut kadroda, kiralık Mostafa Mohamed dahil, 12 yabancı bulunuyor. Donk'un da kontratı uzatılırsa, bu sayı 13'e çıkacak.

ALEX MORENO ZOR GÖRÜNÜYOR

Bu durumda Cimbom'a 1 yabancı kontenjanı kalıyor. En sıkıntılı bölge olan sol bek, bu kontenjan için kullanılacak. Listede 3 aday var: Aanholt, Alioski ve Moreno. Bu isimlerden önce çıkan isim, Crystal Palace ile kontratı biten ve bonservisi elinde olan, Hollanda'nın EURO 2020'de elenmesinin ardından tatile çıkan 30 yaşındaki Van Aanholt. Leeds ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Makedon Alioski plase. Betis ile kontratı devam eden 29 yaşındaki İspanyol Moreno zor görünüyor.

KONTENJAN AÇILACAK, GEDSON GELECEK

Galatasaray’da Sekidika ve Ozornwafor'un kiralanması planlanıyor. Falcao, Diagne ve Feghouli'nin de gönderilmesi gündemde. Bu planların hepsi hayata geçirilebilirse 5 kontenjan açılmış olacak ve Terim'in eli rahatlayacak. Sol bekten sonra Onyekuru ve Fernandes'in yeniden kiralanması için girişimler başlayacak.