Fatih Terim: Pes etmeyiz, sonuna kadar gideceğiz

Süper Lig’in 37’inci haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. Terim 6-3-1 gibi dizilen bir takımı açmanın kolay olmadığını söylerken takımın iyi iş çıkardığını söyledi. İşte Terim’in açıklamalarından satır başları:

‘BÖYLE BİR TAKIMI AÇMAK HİÇ KOLAY DEĞİL’

”Açıkçası planladığımız baskıyı, ilk defa oyunun başından itibaren yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir. Çok adamla, doğru yerde ve doğru zamanda pozisyonlar aldık. İyi kullandık orayı. Böyle bir takıma karşı, bu kadar gol pozisyonu bulmak ve oyunu domine etmek… Burada anahtar, goldür. 6-3-1 gibi dizilen bir takıma karşı bu kadar fazla pozisyon bulabilmek, oyunu domine etmek, ceza sahası dışından şutlar. Boffin’i geçemedik ama oyun olarak doyurucu bir oyun oynadı Galatasaray. 6-3-1 dizilen bir takımı açmak, Ersun Hoca bunu iyi yapıyor. Takıma iyi ezberletmiş. Böyle bir takımı açmak hiç kolay değil”

‘BU KADRO ÇOK İYİ İŞ YAPTI’

”İstatistiksel olarak ümit veren bir oyun oynadık. Çok kişi bu kadroyu garipsemiş olabilir ama bu kadro çok iyi iş yaptı. Halil’e bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar pozisyona girip gol atamamasına çok üzüldü. Ama sırtı dönük bu kadar kolay top alması her oyuncunun yapacağı bir iş değil.”

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‘ALANYA’DA ZORBAY HOCAYA TAKILMIŞTIK’

”Nasıl bir kırmızı kart, niye verilmez… İlk Antalyaspor maçını hatırlayalım, Emre Kılınç’ın pozisyonu. Emre, bunun 4’te 1’i kadar müdahale etti. Alanya’da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR’daydı. Herhalde kırmızı kart, herkesin söylediğine göre… Uzun zaman önce Galatasaray’a kolay dokunuluyor demiştim. Herhalde dediğim tam anlaşılamamış.”

‘1996’DA HAGİ’Yİ OYNATMIŞTIM’

“Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız, mesele de o. Sonuna kadar gideceğiz. Ben 1996’da Galatasaray’a ilk geldiğimde, maç gününde Van’a Hagi’yi getirtmiştim, oynamış ve 2 gol atmıştı. Elimizde ne imkan varsa, imkanları doğru ve dürüst şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mustafa Muhammed’e güveniyoruz.