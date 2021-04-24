Fatih Terim: Son 3 testi negatif çıktı gerekirse oynayacak

Süper Lig’in 37’inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. Terim, Trabzonspor maçından sonra kadroda yaptığı değişikliklerden bahsederken corona virüsü testi pozitif çıktığı için takımdan ayrı kalan Mostafa Mohamed’in son durumunu değerlendirdi. İşte Terim’in açıklamalarından satır başları…

‘3-4 GÜNDE BİR SEYAHATLERLE KOLAY DEĞİL’

“Bazı oyuncularımızın sakatlıktan sonraki durumları, bir sonraki maçı çok da kaldırır durumda değil. Atletik ve fiziksel olarak bazı oyuncularımızın dinlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Taylan’ın. Onu dikkate aldık. Martin’i son saniyeye kadar antrenmanda tuttuk ama antrenmanı bırakmak zorunda kaldı. Şener bir daha oynamak zorunda kaldı ki arka adalesinden korkuyoruz. 3-4 günde bir seyahatlerle birlikte kolay değil.”

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‘OYUN İCAP EDERSE DEĞERLENDİRECEĞİZ’

”Mohamed’in durumuna gelince; Mohamed, TFF ve Sağlık Kurulu’nun dediklerine uyduğu için, TFF’nin ve Sağlık Kurulu’nun söylediği şeylere uyduğu için bütün kıstaslara, son 3 testi negatif çıktı. 10 günü bekledik. Ben de her ihtimale karşı gelmesini ve gerekirse oyuna girmek için beklemesini söyledim. Son testi iyi çıktı. Oyun icap ederse onu değerlendireceğiz.”

‘HER MAÇ BİZİ DAHA KAYBEDİLMEZ BİR DURUMA GETİRDİ’

”Çok güzel bir sahada oynayacağız, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Sahanın iyi olması futbol için önemli bir şey. Antalyaspor’un çok iyi bir gidişi var. İşimiz kolay olmayacak. Son maçların hepsi final niteliğinde. Kendi sahamızda puan kaybetmekten hoşlanmasak da gerçekleri yadsımamak lazım. 2 puan kaybetmek üzücü ama rakiplerimizin maç kaybında, farklı bir durum ortaya çıkabilir. Her maç bizi daha kaybedilmez bir duruma getirdi.”