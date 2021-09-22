Fatih Terim: Sorumlu varsa kim olduğu belli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0'lık Kayserispor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor’a deplasmanda 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından konuştu.

Fatih Terim’in farklı mağlubiyet sonrasındaki sözleri şöyle;

– Herhalde Hikmet hoca anlatmıştır röportajda bu kadar uzun kaldığına göre, ben bir daha uzun anlatmayayım. Benim yerime de anlatmış sağ olsun. Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin.

– Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunları bir tarafa koyabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen böyle oluyor, istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun yapmak istediğini, ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız

– Görecekler ki 1 Ocak’ta bambaşka bir Galatasaray olacak. Burada bir sorumlu varsa kim olduğu belli. Ben bunu söylüyorum.