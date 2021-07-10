Fatih Terim: Transferler biraz gecikmiş olabilir! Çoğu zaman gecikiyoruz

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Terim, maç maç rakiplerin güçlerinin arttığına dikkat çekerek PSV karşılaşması öncesinde Olympiakos ile karşılaşacaklarını açıkladı.

Mücadele hakkında da yorum yapan Terim, “Memnunum takımdan, bir kere fizik olarak ileri gittik. Oyuncularımız konsantre, sonuçtan bağımsız olarak oynanan oyun hoşuma gitti. Çok pozisyon bulmamız iyi bir durum. Hazırlık maçının ilerisinde bir maç oldu. Pas oyununu iyi oynadık, güzel bir tempo yakaladık. Kazanmak ve kazanma alışkanlığı yakalamak önemli” ifadelerini kullandı.

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TRANSFER SÖZLERİ

Transfer görüşmelerini başkan Burak Elmas’ın bizzat yaptığını belirten Fatih Terim, transferlerin geciktiğine dikkat çekti ve “Olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Anlayabiliyorum. PSV maçı yaklaşıyor ama paniğe gerek yok. Ben görüyorum, uğraşılıyor. Bizzat başkanımız görüşmeleri kendisi yapıyor. Galatasaraylılar rahat olsunlar. Burada 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok yapmasak da garantisi yok. Başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer. Biraz gecikmiş olabilir. Çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum” dedi.

Terim ayrıca Brezilyalı stoper Marcao’yu aşil tendonunda sıkıntı olduğu gerekçesiyle riske etmediğini belirtti.

DEVRE ARASINDA ELMAS-TERİM GÖRÜŞMESİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçı başkan Burak Elmas ve yöneticiler de takip etti.

Kasımpaşa maçının devre arasında Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.