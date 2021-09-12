Fatih Terim ültimatom verdi: ‘Bazıları çabuk forma girmeli yoksa…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Terim, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeli yoksa, forma kolay olmayacak" ifadelerini kullanarak oyuncularına gözdağı verdi.

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Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı. Kasımpaşa maçında da iki farklı üstünlüğü ele geçirdikten sonra sahadan beraberlikle ayrılan sarı kırmızılıların teknik direktörü Terim, yaptığı oyuncu değişikliklerinin nedenlerini açıkladı.

Takımdaki genç futbolcularda öne geçtikten sonra korku, heyecan ve telaş olabileceğine değinen Terim, bazı futbolcuların formsuz olmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, “Bir numaralar ne kadar önemliyse, iki numaralar da o kadar önemli. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeli yoksa, forma kolay olmayacak” diyerek oyuncularına mesaj verdi.

İşte Fatih Terim’in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

“İçeri bir türlü 2-0 giremiyoruz ama yakında onları da becereceğiz inşallah. Rakibi ileride kapatarak başlamak istedik başardık bunu da. İki gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Neredeyse kalemizde karambol hariç herhangi bir pozisyon görmedik. Ama yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi sıkıntıya soktu. Ve devrenin sonuna doğru klasik golümüzü yedik. İkinci yarıyı 2-0 oynamak başka, 2-1 oynamak çok başka. Rakip için kötü anlar oldu, ikiden sonra başka pozisyonların lehimize olduğu bir durumda bunu yememeliydik. Maalesef Emre Kılınç’ın arka alt adalesindeki sıkıntı bizi mecbur değişikliğe götürdü. Yoksa Emre iyi oynuyordu. Bu arada Nwakaeme’nin tarafında eksiğimiz olmaya başladık, Yedlin yalnız kalmaya başladı. O yüzden orta sahayı biraz daha güçlendirmek adına aldım Aytaç’ı sağ tarafa.”

“HEDEFİMDE İLK YARIDAKİ GALATASARAY VAR”

“Morutan biraz orada gerçek bir orta saha gibi onunla oyunumuz iyi ama defansif manada güçlenmek istedim açıkçası. Değişiklikler ondan yoksa herhangi bir şey düşünmüyordum iyi oynayan takım için. Buna rağmen ikinci yarı bizim topla olduğumuz anda çok daha iyi işler yaptık. Daha pozisyona girdik, koparabilirdik ama olmadı. Maalesef ikidir 2-0’dan puan kaybediyoruz. Belki 2-2 bitmese 0-0 bitse başka şeyler söylerdim ama 2-0’dan sonra bazen gençliğimizin, dinamizmimizin bize değişik yansıması olabilir. Ama benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. İleride oyunu rakibe oynatmayan, aynı zamanda kendisi bütün alanları kapatan, takımın boyunu kısaltan bir Galatasaray, sahanın her yerinde baskı kuran bir Galatasaray kurabilirsek mutlu olurum.”

“YEDİĞİMİZ GOLÜN SEBEBİ ORTA SAHA”

İlk yarıda yediğimiz golün önemli sebebi de orta saha oyuncularımızın takip etmemesi. Yoksa iyi oynayan takımda bazı oyuncuları değiştirmek istemem ama mecbur oluyorsunuz bazen. Yoksa daha kötü sonuçlar da olabilir. Ayrıca bazı arkadaşlarımızı da görmek zorundayız. Çok iyi bir kadroya sahip olan Trabzonspor ile oynuyoruz. Üzüntülüyüm galibiyeti kaçırdığımız için. Daha değişik olabilirdi.”

“KORKU, HEYECAN, TELAŞ”

“Kolay değil tabii. Daha hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı gaye üzerine, aynı hedefe yönelmeleri için çok beraber çalışmaları, beraber yaşamaları gerekiyor. Bir şeyleri hissetmeleri için. Çok kolay değil açıkçası. Bir de tabii öne geçtiği zaman hafif korku, heyecan, telaş olabilir. Zaman içerisinde bunlar geçecektir.”

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ FORMA GİRMELİ YOKSA…”

“Ama inşallah daha zengin bir atmosfere girebilirsek takım olarak. Yani Perşembe, Pazar, 20 saat uçup gelen oyuncularımız. Bunlar kolay değil. Diğer oyuncuların performansı da o oyuncuları dinlendirmeye yönelik bize yardımcı olursa, çok daha iyi takım olacağız. Bir numaralar ne kadar önemliyse, iki numaralar da o kadar önemli. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeli yoksa, forma kolay olmayacak.”

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