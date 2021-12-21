Fatih Terim ve Burak Elmas’ın kritik transfer görüşmesi

Galatasaray'ın üst kurmayları Florya'da bir araya geldi ve önemli kararlar çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas'ın toplantısında transfere dair kritik hamleler yapılmasına karar verildi.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, devre arası için Florya'da önemli bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim'in bir araya geldiği görüşmede A'dan Z'ye tüm önemli konular ele alındı.

Terim, hem Avrupa'da hem de ligde daha iddialı duruma gelebilmeleri için kaleci, kanat beki, orta saha ve forvet transferleri yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Elmas, oyuncu satmadan yeni bir futbolcu transferinin zor olduğunu ifade etti.

LUYINDAMA GİDİYOR!

Burak Elmas ve Fatih Terim, ortak konuda buluştu ve gözler değerini bulan futbolculara çevrildi. ‘Vitrin' futbolcular Nelsson, Berkan, Taylan ve Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri olan kulüplerle temasa geçilecek. Değerlerini bulan bir teklif gelmesi halinde satışa izin verilecek.

Luyindama'nın bileti kesiliyor. D. Kongolu stoper, Belçika kulüplerinden birine kiralanacak. Napoli'nin hedefinde olan Marcao ise 15-20 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde satılacak.