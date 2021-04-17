Fatih Terim: Yutkunuyorum, yumruklarımı sıkıyorum! Aklıma söz geliyor

Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim’in Göztepe maçı sonrası sözleri şöyle;

“Oyuna iyi başladık. Kornerler kullandık ve Muslera’ya top değmeden gol yedik. Ama güzel bir gol yedik. Onu inkar etmedik. İlk yarıda ceza sahasında bir kere buluştular ve o da gol oldu. Pas oyununu ve toplu oyunu iyi oynadık. Gedson ve Feghouli’nin saha yerleşimi bize avantaj sağladı. Kerem solda oynamasına rağmen iki golü sağdan attı, onu gezdirdik biraz. Aslında oynadığımız sistem Kerem ile Halil’e uygun bir oyun.

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Oyunun kontrolünü maç boyunca kaybetmedik. Zaman zaman baskıyı denedik ve o da başarılı oldu. Bu baskının dakikasını arttırabilirsek daha da memnun olacağım. Saracchi’ye genişlikte alan verdik. Golde markaj yapmamamız büyük hata. Ardından sayısız gol fırsatlar bulduk. Rakibin işlerini zorlaştırdık. Göztepe’nin ileri uç oyuncuları çok kabiliyetli. O yüzden kolay olmayacaktı ama iki farkı daha erken bulup daha farklı skor olabilirdi. 3 puan çok doğru yerde geldi. Galatasaray ve ben böyle performanslara alışık değil. Umarım sezon sonuna kadar daha iyi olacak diye düşünüyorum. Saha içi ve yedek kulübesinde daha beraber bir Galatasaray vardı. Bu da istediğim bir şeydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe’ye de başarılar diliyorum.”

“GALATASARAYLILARA VERDİĞİM SÖZ AKLIMA GELİYOR”

Fatih Terim, muhabirin maç öncesinde yaptığı açıklamalara ekleme yapıp yapmayacağını sorması üzerine, flaş ifadeler kullandı;

“Eklemek istediğim ne olabilir, açıkçası şöyle bakıyorum, kulübüme 50 yıla yakındır hizmet etmişim. Bazen oyunculara 3 gün izin verdiğimde kendimi cezalandırıyorum, ilk cezayı kendime veriyorum. Geçen 6 aydır görmediğim kızım geldi, Merve… Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içindeyim.

Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum ama unutulmamalıdır ki ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim de.”