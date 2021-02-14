Fatih Terim: Zor şartlarla, olmayan işlerle geliyoruz

Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa’yı Mostafa Mohamed’in 89. dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, yoğun kar yağışı altında ve kötü bir zeminde oynanan maçın zorluğuna dikkat çekip, hak ettikleri bir galibiyet olduğunu belirterek, “İki tarafı da tebrik etmek lazım. Futbol güllük güneşlik bir oyun değil, ama kar ve fırtınan da oyunu değil. Zeminin hükmettiği bir oyun. Bütün çalışmalarınız bir tarafa bırakılıyor ve başka bir oyun oynanıyor. İlk 45 dakika helal olsun diyeceğimiz bir oyun vardı. İkiyi atmadığınız sürece sıkıntıdasınızdır. Zeminle mücadele çok olduğu için, seken toplar, takılan toplar.. Başka bir oyun anlayışı oluştu. Hiç alakası yokken bir gol yedik. Henry’nin çabukluğu bir penaltı getirdi. Hakkımız olan bir galibiyetti” ifadelerini kullandı.

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“ZATEN DIŞARIDAN DA ZOR ŞARTLARLA GELİYORUZ”

Terim, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan’a verilen cezalara gönderme yaparak, “Şartlar ne olursa olsun. Bu zor şartlarda, biz zaten dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalar, sakatlıklar, olmayan işlerle geliyoruz ama Allah’a şükür tekrar liderliğimizi 3 puanla almanın sevincini yaşıyoruz. Bu havaya, bu zemine bu olağanüstü havaya rağmen” diye konuştu.

Takımın ilk golünü atan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu‘nun performansı sorulması üzerine Terim, “Kerem’e daha çok şans vermek istiyorum. Erzincanlılara buradan teşekkür ediyoruz. Bize Kerem’in transferi konusunda anlayış gösterdiler. Kerem her geçen gün biraz daha koyacak üstüne. Öğrenmesi gerekenleri artırdıkça çok daha önemli bir oyuncu olacak” dedi.

4. maçını da boş geçmeyerek fileleri havalandıran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in formunu da yorumlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Mohamed son derece iyi oynuyor. Topun bizde kalması, bizi hücuma çağırması ve ilerde sürekli istekli olması bizim için çok önemli. Geleli 2-3 hafta oldu. Buraya alıştığı zaman daha da iyi olacağını düşündüğüm önemli bir yetenek” ifadelerini kullandı.