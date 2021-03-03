Fatih Terim’den Ankaragücü maçı sonrası olay sözler! ‘Cüneyt abisini çağıramaz’

Süper Lig’in 28’inci haftasında lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Tartışmalı penaltı ve kırmızı kart kararının çıktığı mücadele sonrası sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim adeta ateş püskürdü. Arda Turan ve Abdurrahim Albayrak’tan sonra kameralar karşısına çıkan Fatih Terim özellikle VAR hakemi Cüneyt Çakır için çok sert ifadeler kullandı. İşte tecrübeli teknik adamın açıklamalarından satır başları…

”KAFASIYLA DİRSEĞE GİDİYOR, YAZIK!’

“Geçen sene Beşiktaş maçında Vida’nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR’da duruyor bugün. Pandemide bir tuhaf olduk. ‘Ah’ diyene faul. İki gün önce Cüneyt Çakır VAR’daydı, apar topar buraya geldi. Anlamıyorum. Çağırma, müdahale etme yok. Mustafa Muhammed’in kırmızı kart çok yazık. Kafasıyla dirseğine gidiyor, attırmak için.”

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‘ABİSİNİ ÇAĞIRAMAZ KORKUDAN’

“Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük. İyi oyunumuz kimseyi ilgilendirmez, sen 57. dakikada beni 10 kişi bırakamazsın! Hangisi kırmızı? Neredesin VAR? Cüneyt Çakır, VAR’a gelmez, VAR’daki abisini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır müdahale etmez. İnancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Luyindama’nın yaptığı kırmızı karttı! Ama değilmiş, özür dileyeceğim şimdi. Beşiktaş maçında Vida’nın pozisyonu…”

‘6 DAKİKA MI? BİZE FUTBOLU ÖĞRETMEYE KALKMASINLAR’

”Galatasaray maçlarında böyle oluyor. Bizim oyunumuzu kritik edebilirler. Ankaragücü’nün mücadelesini saygıyla karşılıyorum ve tebrik ediyorum ama Allah rızası için, biz kronometre tutuyoruz. 3 dakika 1 saniye sadece Mohamed’in atılışı. 6 dakika mı?” Allah aşkına ya… Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. Allah rızası için biz kronometre tutuyoruz. 3 dakika sadece Mohamed’in atılışı. Uzatma 6 dakika mı? Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar.”

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‘APAR TOPAR GELDİ CÜNEYT ÇAKIR’

“Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk, sahaya çıkmasak ne olur? Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok. Türkiye’de hakem mi kalmadı? Apar topar geldi Cüneyt Çakır. 2 gün evvel maç yönetti. Halil Umut Meler, geçen sene 10 dakika verdin 3-1’lik maçta. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Zaten benim TFF ve kurullarıyla alakalı duygularımı biliyorsunuz. Onu bir daha aktarmama gerek yok.”