Fatih Terim’den Belhanda açıklaması: ‘Zarar vermesine müsaade etmeyiz’

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kadroda yaptığı değişikliklerden, kafilede bulunmayan oyunculara kadar birçok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda konusunda önemli ifadeler kullandı.

Belhanda’nın gönderilişi için “Tek önemli olan kelime ve cümle Galatasaray’dır. Bir kaos, kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapanmıştır” diyen Terim, Halil Dervişoğlu’nun bonservisinin alınması için yönetime talimat verildiğini söyledi.

İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

“Çok tatmin olmazsam normal hamle oyuncularımız da var. Başka türlü oynayacağımız oyuncularımız da var. Ezberlediğimiz oyun sisteminden uzaklaşmak istemedim. Yaptığımız tüm çalışmalarda iyi gördüm, inşallah sahaya yansır. Olan olmayan herkes hazır ve mutlu. Burada kadroya alamadığımız Oğulcan, Halil, Şener, Fatih de mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ancak bonservisini alabilirsek bizim için çok iyi bir transfer olacak. Oğulcan’ın cezasıyla alakası yok. Uzun yıllar bizimle birlikte olacak yetenekte. Onun için olan, olmayan o günün maçıyla alınan kararlardır. Herkes göreve hazırdır. Kimse de mutsuz değildir. Allah’a şükür onu sağlıyoruz.”

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“Belhanda’yı Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolculadık”

“Belhanda konusunda da neler beklediğini görüyorum insanların. Ancak biz Belhanda’yı 6 ay listeye yazmadığımız Nagatomo’yu nasıl gönderdiysek, Gomis’i, Melo’yu nasıl gönderdiysek, 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için güzel bir Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı.”

“Tek önemli olan kelime ve cümle Galatasaray’dır”

“Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüptür. Temsilcilerimiz dünyanın her tarafında. Harry Kewell, Sneijder, Drogba, Mariano veya Melo öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek Galatasaray’ın kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Tek önemli olan kelime ve cümle Galatasaray’dır. İki sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç da namağluptüm Beşiktaş’a yenildikten sonra beni gönderdiler. Bir iki gün sonra 19.05’te ayrılma kağıdını yolladılar bana. Ben Galatasaray’a küsmedim.”

“Uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir”

“Onun bir kaos, kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapanmıştır. Uçak sallanmaya başladığı an hostese bakarsınız. Kabin amiri başta olmak üzere. Ben kabin amiri gibi herkesin suratında ne ifade ettiği önemli olan bir insanım. Camiam için de. Benim enerjim, sinerjim hiçbir zaman düşmez. Krizler takımlarda olur, kaoslar olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Özellikle son 10 maçta neler yaptığımızı düşünürsek oralara geliyoruz. Hiç kimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir.”