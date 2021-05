Fatih Terim’den Beşiktaş derbisi yorumu: ‘Kazanamazsak dizilir alkışlarız’

Süper Lig 39. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray şampiyonluk umutlarını sürdürdürürken, Teknik Direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyleyen Terim, VAR kararıyla iptal edilen üçüncü golleri için “VAR’da oturan kişi birazcık top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü” dedi. Öte yandan lider Beşiktaş ile oynayacakları maçın önemine değinen Terim, “Kazanırsak olay öbür haftalara sarkar, onun dışındaki sonuçlarda Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız” ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim’in maç sonu yorumları:

“Galip gelmek çok önemli buralarda. Son 3 maça kalktık artık. Oyun genel olarak kontrolümüz altında geçti. Özellikle oyunu kontrol altımıza almakta, domine etmekte, doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Hücum aksiyonlarında acele etmeden en iyi opsiyonu arayarak bir hayli pozisyona girdik. Gol biraz gecikti. Devre sonu gelmesi iyiydi.”

“VAR’DAKİ BİRAZ TOP OYNAMIŞ OLSA GÖRÜRDÜ”

“İkinci yarı da ilk yarının bir başka versiyonu oldu. Çok daha farklı olabilirdi. Üçüncü gol de niye verilmedi onu da pek anlamış değilim. Düşünüyorum ki, VAR’da oturan kişi birazcık top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü. Sonuç itibariyle Gençlerbirliği’nin küme düşme tehlikesi var, bizim kopmama ümidimiz var. Ne kadar yüzdeye bırakırsak bırakalım vazgeçmemek gibi bir durumumuz var. İlk yarı hiç pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan bir maçı bitirmek de güzel tabi.”

“KAZANAMAZSAK DİZİLİR BEŞİKTAŞ’I ALKIŞLARIZ”

“Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde herhangi bir yüzde 1 dahi ümidin kalmayacağı maç olacak. Bizim için çok basit. Kazanamazsak öbür skorlarla geçeriz kenara oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız, tebrik ederiz. Kendilerini öyle uğurlarız. Öbür türlüsü de devam eder. Kazanma halinde olay öbür haftalara sarkabilir. Türkiye liginde her şeyin her dakika nasıl olduğu, nasıl skorlarla biteceği hakikaten bilinmiyor. Onun bunun dışındaki skorlarda Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız. Kendilerini tebrik ederiz. Futbolcularımla beraber bütün heyetimiz diziliriz alkışlarla uğurlarız.”