Fatih Terim’den Burak Elmas’a 30 sayfalık rapor

Galatasaray’da yeni yönetimin ve Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden işbaşı yapmasının ardından sıra transfere geldi. Başkan Burak Elmas ve deneyimli hocanın bir araya geldiği zirveden çıkan ilk sonuç ‘takıma acil 3 takviye' oldu. PSV Eindhoven ile 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları öncesi Elmas ve yönetimine yaklaşık 30 sayfalık bir transfer raporu veren Terim'in ilk olarak takviye yapılmasını istediği bölgeler hücuma dönük merkez orta saha, sol bek ve stoper oldu.

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SOLDA ÖMER VE EMRE

Fatih Terim'in Avrupa kupaları için üst seviyede oyuncular istediği ve yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi. Cimbom'da asıl sorun sol bekte. Bu bölgede oynayabilecek iki isim bulunuyor: Ömer Bayram ve Emre Taşdemir. Alex Moreno, Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt ve Mario Rui, sarı-kırmızılılarda öne çıkan sol bek adayları.

6-8-10 numara için gündemin ilk sırasındaki isim Paulinho. Stoper transferinde öne çıkan isim ise menajerler ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

Aslan’ın ilk rakibi Dinamo Bükreş

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Galatasaray ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve GS TV ile ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.