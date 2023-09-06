Fatih Terim’den duygusal paylaşım: “Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin”

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim 70. doğum gününü özel bir organizasyonla kutladı. Ünlü isimlerin de katıldığı doğum günü kutlamasından sonra Terim Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinde Fatih Terim, 70. yaş gününü Futbol ve sanat camiasından ünlü isimlerin katıldığı organizasyonla kutladı.

Fatih Terim, spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı doğum partisine Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray’ın unutulmaz isimleriyle birlikte ünlü isimlerden Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Acun Ilıcalı gibi isimler katıldı.

Kutlamanın ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

“7’sinde hayal ettiklerimin ötesinde giriyorum 70’ime… Öyle büyük, öyle ulaşılmaz görünüyordu ki, meğer ihtiyacım olan inanmak ve inandığıma sıkı sıkı sarılmakmış. Değer verdiğin kadar başarıp, kazanırmışsın. Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın. Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin…

Yılların ve yaşanmışlıkların, acısıyla tatlısıyla yüzümdeki çizgilerde çok anısı var.’İyi ki’ dediklerim, ‘keşke’lerimden çok.

Beni ben yapan anama ve babama; birlikte büyüdüğüm eşime ve çocuklarıma; hayatıma anlam katarak yaşlarımı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma şükürler olsun.

Sevgisini hissettiren tanıdığım tanımadığım tüm güzel yürekli insanlara ilgileri için teşekkür ederim. Hayallerimizin buluştuğu nice anlarda birlikte olmak dileğiyle…”