Fatih Terim’den Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçının ardından yaptığı açıklamada, "Turu geçmek için bizim önemliydi. Oyunu domine ederek geçmek daha bir zevk verdi. Turu geçmek moral açısından da önemliydi. Bizim oyuncularımıza moral verecektir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi St. Johnstone'u 4-2'lik skorla mağlup ederek tur atladı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Özellikle ilk yarıda pozisyon vermeden 1-1 girmek zaten demek ki kornerlere, yan toplara biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Bugünün artısı söylediğimiz ya da düşündüğümüz pas trafiğinin sahada hem de çabuk şekilde kullanılması. Bol pozisyonu bulduk. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü goller yiyen Galatasaray bugün daha bir takım halinde daha beraberce oynamayı yüksek seviyede tutan bir Galatasaray vardı. Çok pozisyona girdik. Oyunu domine ettik. Katılacak arkadaşlarımız olacak. Ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Turu geçmek için bizim önemliydi. Oyunu domine ederek geçmek daha bir zevk verdi. Kendi düşüncemizi ortaya koyarak, çok gol pozisyon bulduk ve deplasmanda baya gol attık. Turu geçmek moral açısından önemliydi. Bizim oyuncularımıza moral verecektir. Bazı şeyleri düzelteceğiz. Baz şeyleri de tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı” şeklinde konuştu.

“FEGHOULI İLE KONUŞMAMIZ GEREKİYORMUŞ”

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli hakkında sorulan soruya Terim, “Beraber şampiyon yaşadığımız bir oyuncu ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz ihtiyacımız olan oyuncu ile oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Feghouli ile beraber biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki. Beraberce bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır olması gereken bir şeydi. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız ama oynarken de değişiklikler olabilir. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Futbol dinamik bir oyun. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsek bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Deplasmanlar olacak. Çarşamba pazarlar, pazartesiler olacak. Her oyuncuya ihtiyacımız olacak. İstediğimiz Feghouli olursa böyle olursa sevinirim de. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnumum. Bazılarının daha yukarıya çıkması lazım” diye cevap verdi.

“KEREM ÇOK DAHA FAZLA FARK YAPABİLİR”

Maçta gol atıp, asist yapan Kerem Aktürkoğlu için ise deneyimli teknik adam, “Kerem ile ilgili gerek teknik olarak gerek atletizm olarak performans hocalarımızla programımız var. Özel çalışmaları da var. Dinliyor o da. O önemli. İkinci yarı ile ilk yarı baya farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Hatası olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli hal oluyor. Seviyoruz onu. Hep beraber onu da kolluyoruz diğer genç oyuncularımız gibi. Daha da iyi olacak. Özellikle pas oyunu iyi oynayabilen Kerem çok daha fazla fark yapabilir” ifadelerini kullandı.

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