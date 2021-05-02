Fatih Terim’den futbolculara uyarı

Galatasaray, hem kendisinin hem de ligdeki diğer takımların kaderini belirleyecek 4 maçın ilkine bugün çıkacak. Gençlerbirliği sınavı alt sıraları yakından ilgilendirse de sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını sürdürmesi açısından da önemli…

Asıl sınav ise haftaya cumartesi günü. Galatasaray’ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi, belki de sezonun en önemli maçı. Aslan sezonu ilk 2'de bitirememesi durumunda hem prestij hem de büyük gelir kaybedecek.

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Bu kayıpların önüne geçmek için uğraşan en önemli isim Fatih Terim. Galatasaray Teknik Direktörü, kalan 4 maç öncesi takımını motive etmek için büyük çaba harcıyor. Son maçlarda sergilenen futbolun tatmin edici olmaması nedeniyle Terim'in oyuncularıyla ekstra motivasyon konuşmaları yaptığı ve konsantrasyon istediği belirtiliyor.

Aslan, şampiyonluk veya en kötü Şampiyonlar Ligi (eleme) vizesi almak için 4'te 4 yapıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.