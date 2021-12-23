Fatih Terim’den Galatasaray yönetimine: ‘En az iki golcü gerek’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim teşhisi koydu. Elindeki forvetlerin yetersiz olduğunu belirten Terim, hücum hattının hem nicelik hem de nitelik olarak güçlendirilmesini istedi. Hazırlanacak oyuncu rapor, Başkan Burak Elmas’a sunulacak.

Mesut YILDIRIM

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Süper Lig'de son yedi maçını kazanamayan, küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da gözler teknik heyette. Fatih Terim'in cezası nedeniyle yardımcısı Selçuk İnan'ın yaptığı maç sonu konuşmasındaki “Gol atmak için kaliteli oyuncular gerekiyor. Çalışarak gelişemiyorsanız, değişerek gelişebiliriz” sözü, ocak ayında yeniden transfer yapılacağını ortaya koydu. Arka planda da Terim'in yönetimden en az iki hücum oyuncusu istediği öğrenildi.

MOSTAFA ALINIP SATILACAK

İddialara göre Fatih Terim, elindeki üç hücum oyuncusu için “Büyük hedefler için yetersiz” ifadesini kullandı. Terim, sadece kiralık olduğu için Halil'in takımda kalabileceğini, Mostafa'nın ise bonservisinin alınıp satılabileceğini belirtti. Tecrübeli hoca, Diagne'nin gönderilmesini talep etti. Scout ekibiyle geniş bir liste üzerinde çalışan teknik heyet, yönetime kısa süre içinde ayrıntılı bir sunum yapacak. Maliyete göre karar yönetimin olacak.

AZ ATTI ÇOK KAÇIRDI

Galatasaray, 1.94 xG değeri yakaladığı, 4 net gol pozisyonunu değerlendiremediği Adana Demir maçında ağları sarsamadı; 2-0 yenildi. İstatistiklere bakıldığında gol yollarındaki hovardalığın ligde kanıksandığını gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu sezon ligde oynadıkları 18 maçta 441 kez rakip ceza alanında topla buluşup 140 isabetli şut çekti, 22 gol attı. Bir gol için Galatasaray oyuncularının 6.3 şut çekmesi gerekirken 24 kez ceza alanına girmesi gerekti. Cimbom, 29.67 gol beklentisiyle oynarken atılan gol bunun altında kaldı, 27 net gol pozisyonu kaçırdı.

ELNENY’DE ISRARCI

Fatih Terim, orta alanda da Taylan ve Berkan ikilisinin pas oyununa uyum sağlayamadığını düşünüyor. Bu nedenle transfer listesinin 1 numarasına bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'lı Mohamed Elneny'yi yazdı. Mısırlı oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray, devre arasında Arsenal'ın kapısını çalacak.

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