Fatih Terim’den Galatasaraylı futbolculara: İşte benim çocuklar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son saniye kadar futbolcularının kazanma isteği göstermesinden gurur duyup kulübeden “İşte benim çocuklar” diyerek seslendi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da ‘Gitti' denilen maçta Çaykur Rize'yi deplasmanda 3-2 yenmenin mutluluğu yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim ise futbolcuların kazanma isteğinden ve arzusundan dolayı gurur duyuyor. Maçın ardından basın toplantısında tek tek isim verip oyuncularını değerlendiren ve performanslarından memnun olduğunu belirten Terim'in saha kenarından oyuncularına övgü dolu sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

DAHA GÜÇLÜYÜZ

Cimbom’un hocası, kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalan takımı sürekli motive edici sözlerle sahada tuttu. Terim, son saniyede gelen golle alınan 3 puan sonrası yardımcılarına dönüp “İşte benim çocuklar” diyerek bağırdı. Galatasaray'ın hocası, hem Avrupa hem de ligde zorlu maçlarda futbolcuların verdiği reaksiyondan memnun. Terim ayrıca milli arada futbolcuların dinlenip daha güçlü döneceğine yürekten inanıyor.

ANLAŞMA BİTTİ STADIN İSMİ DEĞİŞTİ

Galatasaray, stat sponsorluğunda Türk Telekom ile olan anlaşmanın sona erdiğini duyurdu. Yeni sponsorun en kısa zamanda açıklanacağı belirtilirken Türk Telekom ismi artık Aslantepe'de kullanılmayacak. 15 Ocak 2011'de inşa edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi 10 yıl boyunca Türk Telekom adıyla hizmet vermişti.