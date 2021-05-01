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Fatih Terim’den Gedson dersi

Galatasaray'da yönetim seçim derdinde, geleceği belirsiz olan Fatih Terim transfer derdinde... Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, Gedson transferi için Fatih Terim'e devam edip etmeyeceğini sordu. Fatih Terim derslik bir cevap verdi.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:28, 01/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’den Gedson dersi

Gedson Fernandes'in yükselen formu Galatasaray'ın yüzünü güldürürken taliplerinin artması üzerine sarı-kırmızılılar, piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kiralanması için ilk adımı attı. Bu adımı atan kişi ise seçimi düşünen yönetim değil, Teknik Direktör Fatih Terim oldu. Aslan'ın hocası, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşerek Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin 1 sezon daha uzatılmasını istedi.

Rui Costa ise yanıt vermeden önce Terim'e, Galatasaray'da devam edip etmeyeceğini sordu.

2.5 MİLYON EURO

Deneyimli çalıştırıcının, Rui Costa'ya “Sezon sonunda değerlendireceğim ama ben olmasam bile Gedson kalmalı. Galatasaray ona o da Galatasaray'a çok iyi geldi. Bu birliktelik devam etmeli. Benim varlığım Galatasaray'ın başarısından önemli değil” cevabını verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Benfica cephesi, Gedson için sezon sonunu bekleyip Terim'in durumuna göre hareket edecek. Sarı-kırmızılı yönetim ise gelişmelere göre Portekiz kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli, genç oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık maaş teklif edecek.

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Yayınlanma Tarihi:09:23,