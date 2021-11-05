Fatih Terim’den hakem tepkisi: ‘UEFA beni duyacaktır, böyle olmaz’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok sayıda gol kaçırdıklarını ve yedikleri goldeki hatalarına değindi. Öte yandan maçın hakemini eleştiren Terim, “Bizim hakemimiz olsaydı şu anda çok eleştirmiştik, paramparça etmiştik” ifadelerini kullandı. İşte Terim’in maç sonu açıklamaları:

“BU KADAR GOL KAÇIRINCA…”

“Mücadele olarak iyiydik. 2. yarı golden sonra reaksiyon iyi. İlk yarı mücadele müthiş. Oyuna asılma, mücadele her şey tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. 8 tane pozisyon var ama tabelada 1 tane isabetli şut var. Hiç istemememize rağmen geriye yaslanma oldu. Pozisyon vermezken kötü bir gol yedik. Bu kadar gol kaçırınca neredeyse mağlup olabilirdik. İlk yarı pozisyonları yok neredeyse.”

“GALİBİYETLE TAÇLANDIRMAK LAZIMDI”

Oyuna şöyle bakacak olursak; 94. dakikaya kadar oynama isteği olan, pozisyon bulan, atan, 2’yi arayan, yememek için mücadele eden, oyunun iki tarafına da en iyi şekilde oynamaya çalışan bir takımdı. Tempo yüksekti. Güzel bir maç oldu. Galibiyetle taçlandırmak lazımdı. Oyuncularımın tarzından, tavrından, isteğinden ve oyunundan memnunum.

“UEFA BENİ DUYACAKTIR! BÖYLE OLMAZ”

Bizim hakemimiz olsa çok eleştirmiş, hatta paramparça etmiştik. Bu kadar vakit geçiren bir takım var ama 4 dakika uzatma var. 1 dakikasını oynattın. Adama gülerler. 4 dakikayı normal oynatsa gol atacağız. Her saniye gol kaçırıyoruz çünkü. Maalesef ben hakemlerle ilgili kulübüme uyuyor, konuşmak istemiyorum ama vicdan azabı çekiyorum hakemlerimizle ilgili. UEFA beni duyacaktır. Böyle olmaz çünkü. Kavgayı hakem çıkardı. 3 dakika kavga sürdü. 4 dakika uzatma verdi, oyunu bitirdi. Oyun içinde belki hatası yok ama oynanmayan bölümü tutmada çok başarılı değildi açıkçası. Biz de kronometre tutuyoruz.

“FAVORİ OLMAMIZ DOĞRUYMUŞ”

“2 puan kaybını neye bağlıyorum? İçeride seyredince pozisyonları, minimum 10 pozisyon var. En az 5 tane de pozisyon diye saymadığımız var. Aday… Maalesef son tercihlerimiz, son pasımızın isabetleri, şiddeti, yönü ve artı tabii tercihlerimiz. Sevindirici taraf, müthiş bir tempoda oynanan maç. Favori olmamız doğruymuş. Başlar başlamaz pres koyduk. 45 dakika durmadan, aralıklı pres yaptık. Çok da şık bir gol attık. Kaçırdık da… Kerem ile, Alex ile, Halil ile kaçırdık da. Şık bir gol attık ama.”

“ORADAN SONRA SAYAMADIM”

“Çok hatalı gol yedik. Sağdan gelecek, birinin bacağının altından geçecek, Yedlin kumar oynayıp dışarı değil içeri kademeye girecek. Oyuncularım 1-1 sonrası müthiş bir reaksiyon gösterdi. Oradan sonra ben sayamadım. Hangisi gol olmalı, olmamalı, direkten dönen, veremediğimiz… O kadar net pozisyonlara girdik ki küçük detaylar maalesef… Bu güzel oyunu taçlandırmalıydık…”

“CEZALANDIRAMADIK”

“Hakikaten çok üzüntülüyüm. Direğe değiyor, kaleciye çarpıyor, bizim önümüze de düşmüyor. Halil, Barış, Kerem… Sevindirici olan bu heyecanı herkesin hissetmesi. Her dakika durmadan yeni bir pozisyon. Bu hafta son idmandan 1 gün önce geçiş hücumu çalıştık. Uzun zamandır çalışmıyorduk. Cezalandırmaydı ama cezalandıramadık. Her çıktığımız geçiş hücumu oldu. Hepsini cezalandırabilirdik. Hangisini cezalandırsak çok farklı biterdi.”

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