Fatih Terim’den isyan: ‘Kızıyorum, kazansak bambaşka yerlere gelecekti’

Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sürekli bireysel hatadan gol yediklerine dikkat çekti.

İkinci yarıda iyi oynadıklarını ancak üretken olamadıklarına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, aldıkları 1 puanın ileride çok önemli sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekti.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları:

“Tabii Galatasaray takımı olarak iç sahada daha baskılı, presli, üretken olmamız gerekir. Maalesef ilk yarı bunu yapamadık. Rakibimiz daha iyi oynadı. İkinci yarı oyunun momentumunu ele aldığımızda, atak üstüne atak yaparken yine bireysel hatadan gol yedik. O da oyuncuda şöyle bir şey yapmaya başladı psikolojik olarak; Yine mi? Sivas maçına bakıyorsunuz geri pas atıyor gol yiyoruz. Rize maçında Saracchi taç atıyor gol yiyoruz. Yetmiyor Emre geri pas atıyor gol yiyoruz. Devamlı bireysel hata yapan ve cezalandırılan takım olmak oyuncularda ‘Yine mi mağlup olacağız’ fikri yaratıyor. Bunların hepsine karşı sahada dik durmalıyız. Şurada kazandığımız zaman olayların bambaşka yerlere geleceğini bilmemize rağmen… Ona üzüldüm ve kızıyorum.”

İlginizi Çekebilir Galatasaray 90+6'da nefes aldı, Trabzonspor yıkıldı: 1-1

“EKSTRA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ”

“İkinci yarı 15 şutumuz var ama üretmede daha fazla olmalıyız. Rakip nasıl oynarsa oynasın. Biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Oyunculardan ekstra bir şey istemiyoruz, her zamanki oyunumuzu oynamalıydık bunu yapamadık. Gol yediğimiz zaman 8-9 kişi oradayız. Doğru yerde durmadık, doğru pozisyon almayınca, Luyindama da rakibe oynayınca, kritik bir zamanda geriye düştük.”

“1 PUAN BAŞKA ŞEKİLDE DÖNEBİLİR”

“Bu 1 puanın bize ileride nasıl döneceğini göreceğiz. Bazen öyle yerlerde, öyle puanlar vardır ki, üzülürsünüz o gün ama o 1 puan başka şekilde dönebilir. Bu sene anlaşıldı ki, bizim dışarıyla paylaşamadığımız bir sürü sıkıntılarımız var. Tam birini iyi ederken öteki sakatlanıyor. İlk defa böyle şeyler oluyor. İşimiz devam, yapacak bir şey yok.”

İlginizi Çekebilir Arda Turan: Fatih Hoca gecesini gündüzünü buraya veren biri

“TÜRKİYE LİGİNİN EN İYİ TARAFI BU”

“Kırılganlık olabilir. Az şeylerle uğraşmıyoruz. İçeride dışarıda bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Niye sarı kart gördüm ben? Yana doğru çıkmışım kulübeden. Ya sahaya girmemişiz, bilmem ne yapmamışız. Bir sürü şey başımıza geliyor. Biz 10-11 maçı 10 kişi oynuyoruz. Bütün sıkıntılar bir araya gelince problem haline geliyor. Çözüyoruz veya çözmeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız. Galatasaray alışkın bu yerlere. Altı hafta 18 puan demek. Her maçın herkes için potansiyel kayıp olacağını düşünüyorum. Türkiye liginin iyi tarafı da bu zaten.”

İlginizi Çekebilir Abdullah Avcı maç sonu çılgına döndü! 'Çok sinirliyim, futbol kahramanlıklar oyunu değil'

TERİM’DEN AVRUPA SÜPER LİGİ YORUMU

“O günden beri gelişen olayları takip ediyorum. 12 kulübün bir başkaldırışı görünüyor. Açıkçası 1990’ların sonunda da böyle bir şeye esasında kalkıştılar. 20 takımlı gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Kimin ne kadar pay alacağı mevzusu. Artık zengin daha da zengin, daha çok zengin olmak isterken zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada büyük kulüplerin taraftarlarının verdiği reaksiyonu gördüm. Çok da bunu önemsiyorum. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için açıkçası iyi bir mücadele verdi. Bunun önüne de set oldu.”

“CEFERİN’İN SÖZLERİ HOŞUMA GİTTİ”

“UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumuzu söylemek isterim. UEFA Başkanı’nın kulübümle ilgili açıklamalarının, kulübün hakkındaki sözleri hoşuma gitti. Bunu takip ettim. Çünkü açıkçası bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. 20 sene geçse de. Galatasaray 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğunu söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanlarda Türkiye'den çıkıp zirveye yükselebileceğini göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi Türkiye adına.”

“DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR”

“O yüzden bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinden kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizlerin 5 takımını birden yenerek, hiç mağlup olmadan UEFA Şampiyonu olan Galatasaray. O yüzden Ceferi'nin örneği bu yüzden hiç tesadüfi değildir. Bu noktada Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de ders çıkartmamız gerekiyor bundan.”

“UEFA VE FIFA YALNIZ DEĞİL”

“Her ne kadar zaman zaman yaptığımız bu başarılar o gün için Avrupa şampiyonu olmak unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray da hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve onların umudu olan bir kulüp. Bizim bu büyüklüğü hatırlayıp, bu büyüklüğe göre hareket etmemiz ve kulübümüzün sahip olduğu kaynakları bu amaç doğrultuda kullanmamız gerekiyor. UEFA ve FIFA'nın bu konuda yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak yanlarındayım.”