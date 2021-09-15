Fatih Terim’den Lazio planı: Önde baskı, hızlı hücum

Trabzonspor maçında olduğu gibi maça agresif başlamak isteyen Terim, önde baskı ve hızlı hücumlarla İtalyanlara karşı üstünlük sağlamayı hedefliyor.

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GALATASARAY'DA gözler yarın Avrupa Ligi'ndeki ilk sınav olan Lazio maçında… Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla birlikte Florya'da Lazio mesaisi yaptı. Terim, Maurizio Sarri'nin takımını iyi analiz etti. Ligde Milan'ın Lazio'yu 2-0 yendiği maça göz atan Cimbom'un hocası, başkent ekibinin önde baskı ve hızlı hücumlarda sorunlar yaşadığını tespit etti. Taktik analizde Morutan, Kerem ve Halil ön plana çıkan isimler oldu.

TEKNİK, HIZ VE BİTİRİCİLİK

TERİM, Trabzonspor maçının ilk devresinde bordo-mavilileri bozguna uğratan 3 futbolcusuyla özel bir görüşme yaptı. Morutan'ın topla oyunundaki etkinliğini kullanmak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü, Kerem'in hızıyla ve Halil'in usta bitiriciğiyle sonuca gitmek istiyor. Terim, orta sahada görev alacak isimlerden de ilerideki üçlüyü seri paslarla beslemesini istedi. Lazio'nun özellikle orta saha ile defans arasında bazı zaaflar yaşadığı Milan maçında görüldü.