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Fatih Terim’den men cezasına ‘adalet terazili’ tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'nın kendisine verdiği ceza sonrasında sessizliğini Twitter'da bozdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:12, 25/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’den men cezasına ‘adalet terazili’ tepki!

Çaykur Rizespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuyla ilgili ilk tepkisini Twitter’daki profil fotoğrafını değiştirerek verdi.

Deneyimli hoca, Twitter’daki resmi hesabının profil fotoğrafına ‘adalet terazisi’ resmi koyarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı karara tepki verdi.

Sarı kırmızılı takım 4 Nisan’da deplasmanda Hatayspor ile 10 Nisan’da sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Tecrübeli hoca bu maçlarda takımının başında olamayacak.

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Yayınlanma Tarihi:23:11,