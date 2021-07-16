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Fatih Terim’den Mohamed’e ders

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim İtalya basınına verdiği röportajda Mostafa Mohamed ile ilgili ilginç bir detay verdi.

Güncellenme: 10:40, 16/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’den Mohamed’e ders

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina ve Milan deneyimleri yaşadığı İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.

İşte satır başları:

  • (Milan'dan İnter'e geçen) Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hâlâ büyük bir gururla izliyorum.
  • İtalya ikinci evimse nedeni Fiorentina'dır. Prandelli ile yakın temas halindeyim.
  • Galatasaray ile üst üste 8 maç kazanırken Türkiye'de (pandemi nedeniyle) futbolun durması gerektiğini söyleyen ilk kişi ben oldum. Unvanı kaybetmiş olabiliriz ama hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil.
  • Mostafa Muhammed'i EURO 2020 maçlarını benle birlikte izlemesi için davet ettim. Ona hücum oyuncularının neredeyse orta saha oyuncuları kadar koştuğunu göstermek istedim.
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