Fatih Terim’den Mohamed’e ders

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina ve Milan deneyimleri yaşadığı İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.
İşte satır başları:
- (Milan'dan İnter'e geçen) Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hâlâ büyük bir gururla izliyorum.
- İtalya ikinci evimse nedeni Fiorentina'dır. Prandelli ile yakın temas halindeyim.
- Galatasaray ile üst üste 8 maç kazanırken Türkiye'de (pandemi nedeniyle) futbolun durması gerektiğini söyleyen ilk kişi ben oldum. Unvanı kaybetmiş olabiliriz ama hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil.
- Mostafa Muhammed'i EURO 2020 maçlarını benle birlikte izlemesi için davet ettim. Ona hücum oyuncularının neredeyse orta saha oyuncuları kadar koştuğunu göstermek istedim.