Fatih Terim’den Mustafa Cengiz’e cevap: Yapabileceğim tek şey şifa dilemek

Galatasaray ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter’dan bir A4 kağıda yazılmış el yazısıyla cevap verdi.

Terim, Cengiz’in açıklamalarından üzüntüyle haberdar olduğunu ancak şu anda kendisi hakkında yapabileceği tek şeyin acil şifalar dilemek olacağını belirtti.

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Fatih Terim’in Mustafa Cengiz’e cevap şöyle;

“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.”