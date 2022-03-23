Fatih Terim’den Portekiz-Türkiye maçı yorumu!

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Portekiz-Türkiye karşılaşmasını değerlendiren Fatih Terim, iki takım hakkında önemli tespitler yaptı.

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Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Türkiye ve Portekiz arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçı öncesi röportaj verdi.

Türkiye ve Portekiz’in son durumunu değerlendiren Fatih Terim, Portekiz basınına önemli açıklamalar yaptı. “Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar” diyen Terim, şu ifadeleri kullandı:

“KENDİLERİNİ İSPAT ETMEYİ HAK EDİYORLAR”

“Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk. EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008’deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var. Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar.”

“DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE…”

“Portekiz’in play-off’lara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası’nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye’yi destekleyeceğim.”

“BENFICA’DA YETENEKLİ GENÇLER VAR”

“Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica’da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye’ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı. Benfica’da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa’nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica’dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica’da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica’dan Türkiye’ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz.”