Fatih Terim’den Rasim Öztekin’e veda! İşte o paylaşım…

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Öztekin’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Galatasaray Kulübü’nde Divan Kurulu üyesi olan usta sanatçı için başta sarı kırmızılı kulüp olmak üzere futbol ve spor dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.

‘NUR İÇİNDE YAT BÜYÜK USTA’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sosyal medya hesabından ‘Nur içinde yat büyük usta…’ notuyla bir paylaşım yaparak Rasim Öztekin’e veda etti. İşte spor kulüplerinden Rasim Öztekin için yapılan paylaşımlar…

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/cgwnwaRkMW — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 8, 2021

Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. #RasimÖztekin pic.twitter.com/AkSi1SOr1T — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 8, 2021

Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/fRXDwe42IZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 8, 2021

Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk’a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. #RasimÖztekin pic.twitter.com/ldr9MI7qny — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2021

Kıymetli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öztekin’e Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/0TOSYC1hPz — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 8, 2021

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Rasim Öztekin’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/lrtIznS8ot — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 8, 2021

Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/izONqdlZHB — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 8, 2021

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören Usta Tiyatrocu Rasim Öztekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Seni asla unutmayacağız Büyük Usta #RasimÖztekin pic.twitter.com/fZBXGK40do — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) March 8, 2021

Büyük Galatasaray’lı Rasim Öztekin'i kaybettik. Mekanı cennet olsun.. #rasimoztekin pic.twitter.com/hjiiRSWwhF — J o h a n F.T.S.A (@johanbasgan) March 8, 2021

Büyük Usta Büyük Galatasaray’lı Rasim Öztekin Mekanın Cennet Olsun Allah Rahmet Eylesin..#rasimoztekin pic.twitter.com/eoycPTC2zt — Kosecki (@Kosecki_Fan) March 8, 2021

Murat Akbaş: “Rasim Öztekin, hemen hemen her maça gelir Galatasaray kulübesinin arkasında yerini alırdı. Fotoğrafını çekerken arada bir göz göze gelirdik. Bildiğimiz gülümsemesiyle gülümserdi. Mekanı cennet olsun…” pic.twitter.com/hcWqhDQf3W — YellowRedPost (@yellowredpost) March 8, 2021