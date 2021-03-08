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Fatih Terim’den Rasim Öztekin’e veda! İşte o paylaşım…

62 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Rasim Öztekin için başta Divan Kurulu üyesi olduğu Galatasaray Kulübü olmak üzere spor dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Güncellenme: 23:59, 08/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’den Rasim Öztekin’e veda! İşte o paylaşım…

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Öztekin’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Galatasaray Kulübü’nde Divan Kurulu üyesi olan usta sanatçı için başta sarı kırmızılı kulüp olmak üzere futbol ve spor dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayınlandı.

‘NUR İÇİNDE YAT BÜYÜK USTA’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sosyal medya hesabından ‘Nur içinde yat büyük usta…’ notuyla bir paylaşım yaparak Rasim Öztekin’e veda etti. İşte spor kulüplerinden Rasim Öztekin için yapılan paylaşımlar…

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