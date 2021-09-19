Fatih Terim’den sitem: İçeride morali bozuk olan, ağlayan var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada taraftarlara sitemde bulundu.

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Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Fatih Terim, taraftarların futbolcuları protesto etmesine tepki gösterdi.

Üzgün olduğunu belirten Fatih Terim, şunları söyledi:

“Üzgünüm çünkü özellikle Ali Sami Yen’deki maçta taraftarımız herhangi bir oyuncumuza bu tepkiyi gösterirse, biz bunun üstesinden gelemeyiz. Her top ayağına geldiğinde tepki gösterecek, yuh çekecek. Bu olmaz. İşler karışır o zaman… Bizim arkadaşlarımızı ısınmaya çıktığında da bir takım tepkiler olmuş. Eğer böyle olursa yürümez. Futbolcularımız etkileniyor. İçeride gördüm o yüzden söylüyorum. Biz bunlara alışkın değiliz. İçeride morali bozuk olan, ağlayan var.”

Maç ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim “Rotasyon yapalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım. Bazı futbolcularımız yorgunluk nedeniyle beklenen performanslarının altında kaldı. İlk yarıda belki çok üstün değildik ama gol pozisyonlarına da girdik. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri ile oyunun kontrolünü elimize aldığımızı düşünüyorum. Hücum sürekliliğini de kazandık. Ama burada topu içeri atmak lazım. İçeri atamayınca kaybediyorsun” dedi.