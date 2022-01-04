Fatih Terim’den sonra Burak Elmas da açıklama yaptı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Elmas, "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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Galatasaray yönetimine dair son günlerde yapılan eleştirilerin ardından Başkan Burak Elmas bir açıklama yaptı. Gün içerisinde de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir açıklama yayınlayarak, görevine devam edeceğini ve saha içerisinde kalacağını belirtmişti.

“Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” cümlelerine yer veren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.”