Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: ‘100 kere söyledim, bu hata şampiyonluğu kaybettirdi’

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara’nın golleriyle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekibin gollerini yeni transfer Aytaç Kara atarken, karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Fatih Terim’in oyuncusu DeAndre Yedlin’e yaptığı uyarı dikkatlerden kaçmadı.

ABD’li futbolcu kendi yarı sahasının sağ tarafından taç kullanırken topu merkeze doğru yollayınca hocasının tepkisini çekti. Deneyimli çalıştırıcı, “DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize” ifadelerini kullandı.

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AYTAÇ KARA: “FATİH HOCA İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK GURUR”

Öte yandan maçtan sonra konuşan Aytaç Kara, Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte çalışmanın çok özel olduğunu ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü, “Fatih hoca ile 20 yaşında çalışma tecrübesini yaşamıştım. Fatih hoca ile çalışmak çok büyük bir gurur. Takım arkadaşlarımız Arda abi ve diğer arkadaşlarımız çok sıcakkanlı. Sıcakkanlı bir insan olduğum için adaptasyon olmak adına birkaç gün bana yetiyor. Tüm arkadaşlarımla çabuk kaynaştık. Onlar da sağ olsun çok yardımcı oluyorlar. İnşallah bu ailemiz büyüyerek daha iyi şekilde devam edecek.”