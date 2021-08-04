Fatih Terim’den TFF’ye: Komik bir durum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, TFF'nin Oğulcan Çağlayan kararından Falcao ve Feghouli'nin takımdan ayrılma durumlarına kadar takımla ilgili önemli ifadeler kullandı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya’nın St. Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesindeki basın mensuplarını karşısına geçti. Terim bu kez PSV maçı öncesi yaptığı gibi ilk 11’i vermedi ancak Berkan, Taylan ve Kerem’in ilk 11’de oynayacağını açıklamalarının arasında paylaştı.

Yarın (Çarşamba) akşam 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele ile ilgili olarak Terim’in sözleri şöyle;

– Şu yangın belasından inşallah bir an evvel kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan o dumanları görmek acı verici. Kimsenin tadı yok. Umarım artık biter ve bir daha da yaşamayız. Allah yardımcımız olsun.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN’A LİSANS VERİLMEMESİ

– Oğulcan konusunda kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verildi. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Oğulcan, benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor ve vermiyor. Ama Oğulcan, Avrupa kupasında oynayamıyor. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz, bu konu çözülür, oradan bir sıkıntı yok da bu mantığa uymuyor. Uluslararası bir maçta, TFF izin vermediği için oynayamıyor. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum.

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“BERKAN KUTLU YARIN OYNAYACAK”

– Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik, Berkan da bunun için önemli örneklerden biri. Yarın da oynatacağım. O kadar hazır ki… Sadece fiziken değil, mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Berkan’ı yarın oynatacağım. Sadece fizik olarak değil mental olarak da hazır. Galatasaray’ın bu tip oyuncularını çoğaltacağından emin olabilirsiniz.

– Yarın, Taylan’ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var. Taylan Antalyalı’nın eski fiziğine döndüğünü gördük. Kendisi özel çalışıyordu, bir haftadır da antrenmandaydı. St. Johnstone maçında oynayacak. Son 7 günde 4 maç oynayacağız. Bu tablo oldukça ağır. Üç deplasman üst üste oynayacağız. Her oyuncuya ihtiyacım var.

“CICALDAU’NUN ELEMEDE OYNAMAMASINI ÖNEMSEMEDİK”

– Biz Cicaldau’yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz. Cicaldau umarım o kadar güzel işler yapar ki, oynayamadığı bu iki maçı düşünmeyiz.

“DENK GELMEK İSTEMİYORUZ”

– Rakibimizin temaslı bir oyun oynayacağını düşünüyorum, kolay bir maç olmayacak. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.

FALCAO VE FEGHOULİ’NİN DURUMU

– Başkanımızın yeni kulüp yapılanmamızla alakalı “yüksek ücretlerin karşılanamayacağı” gibi bir cümlesi var. Hem Falcao hem de Feghouli hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz.

– Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray’a hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Kulüp olarak, özellikle son dönemde ayrılan oyuncularımızla ilgili çok güzel şekilde veda ettik.

– Biz buna çok önem veriyoruz. Gelirken karşılamayacağız, giderken yolcu edeceğiz. İyi anılmak istiyorsanız, böyle büyük oyuncuların sizi hatırlamasını istiyorsanız buna önem vermeniz gerekiyor. Umarım en kısa zamanda hem kulübümüz hem de oyuncularımız adına yakışan bir çözüm bulunarak bu konu sona erer.

– Kerem bu sene çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Tabii zaman zaman dinlenecek, zaman zaman rotasyon dolayısıyla oynamayacak ama o, kıymetlilerimizden bir tanesi.

– Ben mutlu olduğumda ifade ederim, mutsuz olduğumda da bunu gösteririm. Böyle bir insanım. Mutsuz olduğumda da saklayamıyorum, mutlu olunca da… Dışarıya bu mutluluk enerjisini veriyorsam çok sevinirim. Çok iyiyim Allah’a şükür. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum.