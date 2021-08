Fatih Terim’den transfer sözleri: Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fatih Terim, Morutan transferindeki son durumu aktarırken, dünyaca ünlü Norveçli golcü Haaland ile ilgili de itirafta bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Takımların sezonu erken açması hakkında Fatih Terim, “Çok alıştığımız bir şey değil. Mayısın sonu, haziran başı. Bu sene böyle oldu. Her geçen gün zorlaşacak gibi gözüküyor. Erken açmak zorunda kaldık. Şartlar ne olursa olsun, bizim gibi ekonomik zorluklar çeken takımlar için transfer zor. Pandemi birçok şeyi geriye attı” ifadelerini kullandı.

Morutan transferi ile ilgili tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

“Morutan’ı biz ilk olarak 2017de izlemişiz, belki o zaman 2’nci Ligde, 3’üncü Lig’de bir takımız olsaydı alıp gelişmesini orada tamamlayabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Şu felsefenin oturması lazım; Türkiye’de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Gelişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç oyuncuların. Morutan, daha sonra Romanya içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta alabilseydik, gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviyelere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ayrılanlar olabilirse mümkün ama yine de rakam yüksek. Konuşulur. Önemli olan limit. Limitimizi açabilecek bir hamlemiz, ayrılan arkadaşlarımız olursa düşünülebilir. Şu anda konuşulmadı. Duyduğumuzu söylüyorum. Yazılanlar ve duyduğumuz rakamların büyük olduğu yönünde. Belki bir gün resmi olarak oturulursa, gerekli ve uygun şartlarla hamlemizi yapabiliriz” dedi.

Falcao ve Feghouli’ye teklif olup olmadığını ile ilgili bir soruya ise Fatih Terim, “Şu anda yok. Jimmy’nin bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum, Atalay ve Kaan gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Bir kısmını oynamaları için vereceğiz. Transferin makul ölçülerde durmayacağı için, kadroda yeteri kadar bir yükseklik olacak. Eğer gitmeme niyetinde olan varsa kadro mühendisliğimize saygı duyacaklar” açıklamasında bulundu.

DIAGNE KONUSU

Diagne’nin gidip gitmeyeceği ile ilgili ise Terim şunları söyledi:

“Transfer dinamik bir süreç. Bitinceye kadar kimse ne yaptığınızı bilemez. Benim listem üç kişide var. Bende de duruyor. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, bu rakam nereden çıktı dersiniz, inanamazsınız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardı. Diagne’yi biz aldığımız zaman, Ozan Kabak’tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. FFP gereği kış döneminde kulübün kasasına giren transfer parasını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem Diagne’yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk. Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz. Geldik, Ndiaye’yi büyük rakama sattık. Ozan’dan, Rodrigues’ten, Gomis ve Fernando’dan büyük rakamlar aldık. Taraftar ister, bu da doğal ama geçen gün de söyledim. Kafamdaki, aklımdakini yapabilecek bir takım sahada istiyorum.”

“O GÜN LİMİTİMİZ OLSAYDI…”

Altyapı ve transferler ile ilgili ise Fatih Terim şu açıklamaları yaptı:

“Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonasında izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç’e Ümit Davala ile Necati Ateş’i gönderdim. Oradan beni aradılar ‘Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar’ dediler. Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik. Juventus, Manchester City, Manchester United hepsi orada. Şu an Avrupa’nın en önemli oyuncusu. Martin ile beraber Norveç’in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon Euro.

Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan’a gitti, Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi. Moder, Polonya’da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri birden arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. 11 milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bıraktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum. Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla rekabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyoruz.

Scout ekibimizin ben gittiğim zaman kalmasını istedim. Dünyanın her tarafıyla ilişkileri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya, Nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada şöyle bir adam var diye. Bizim çok yüksek rakamlı bir datamız var, takip ediyoruz. Manchester City, Chelsea gibi kulüplerin 18-22 yaş aralığında çok büyük rakamlar vererek oyuncular aldığını biliyoruz. Bunların hepsi tutuyor sanıyor musunuz? Böyle belki 100 oyuncuyla yatırım yapıyorlar. Belki hepsi tutmuyor ama sonuç olarak bu söylediklerimizi biz değil onlar alıyorlar.

Yakın zamanda altyapıda yaş kontenjanı 21’den 19’a inince, 19 sonrası oyuncularımız, Atalay, Erkan, Kaan ya gidecekler ya da bizimle idmana çıkacaklar. Bizde kadro şişkin olduğu için gönderiyoruz. Belki kendi kulübümüz ve hocamız olsa çok değişik olabilirdi. TFF’nin bize ceza verdiği en can alıcı zamanında, Hindistan’a, Şili’ye, Tanzanya’ya temsilci gönderdim. Bundan sonra da devam edecek. Herkesin bildiği, bizim scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Portekiz’den veya başka yerlerden birçok örnek var.

Altyapıya bakış açımızı biraz daha iyileşeceğiz. Bir gün oturuyoruz herkesle. Scout grubu da var. Scout grubunda bir oyuncu konuşuldu. Şu hocaya getirdik beğenmedi dedi bir arkadaşım. Bir hocaya yüzlerce sunuyorsun. Hangi birine evet desin. Yüz tane transfer olur mu? Her kaçan oyuncuyu mutlaka bize getirmişlerdir. Biz beğenmemişizdir. Bu yalanlara kanmayın. Bu, kendini kurtarmamın, suçu bir başkasına yüklemenin yoludur. Getirdin, seyrettik hoşumuza gitmedi şu an Bu benim için değil, tüm teknik adamlar için geçerli.”

“BİR YETENEKLİ ÇOCUĞA PARA VERİP ALAMIYORUZ”

“Teknik olarak ben listeyi veriyorum” diyen Fatih Terim, “Onun için bir cümle kurdum çok üstünde durmadınız. Makas açıldı dedim. Sen 15e alırsan o 150ye alıyor. Sen 1,5a alırsan o 15e alıyor. Avrupa’da büyük statüsüne koymayacağımız kulüpler bunu yapıyor. Bizim genç oyunculara da bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hemen, anında katkı bekliyoruz. Hiçbir şansı yok. Bir oyuncu alıyorsunuz, hazırlık maçından beri ortalığı felaket yapacak. Sacha’yı aldık, 20 yaşında. Fransa’dan ilk defa çıkıyor Sacha, kesin uçacak. Başka şansı yok. Bunları hepsi gelişim açısında. İlk defa şampiyona oynayan, iddiası olan, hedefine 23’ü koymuş bir takıma geliyor. Kolay değil, o yüzden dikkatli olmamız lazım. Bir yetenekli çocuğa para verip alamıyoruz. Tanzanya’ya giden bir scout ekibinin Türkiye içerisinde bir takım oyuncuları bulamaması mümkün mü? Ben de istiyorum ki 3-4 tane yüksek rakamlı olsun. Borçlarımızdan böylelikle daha rahat kurtuluruz. Bugün misal Marcao ve Luyindama. Nereden baksanız üç senedir oynuyorlar, aldıkları maaş ve yapılan anlaşma şartları da belli. O zaman o kulüplere verilen kendi rakamı ile toplayıp 5’e böldüğünüz zaman fazla bir şey etmiyor. Israrla demin de söyledim. Bazen tecrübeliye de ihtiyacımız var, mecbur daralabiliyorsunuz. Güçlü almak başka bir şey. Sonuç olarak tecrübeli de alacağız ama rakamlar eski rakamlar olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Transferlerimizin durmayacağını söyledim” diyen Fatih Terim, “Ben bir kabul değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda başka tedbirler dolabilir. Sadece genç almak için değil. Hem işimize yarayacak, hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaş almış ayırt etmeden devam edeceğiz. Timing çok önemlidir. Bir transferi siz bulduğunuz anda küçük bir rakama bitirmezseniz bir sonraki sene karşınızda büyük rakamlar görebilirsiniz. Kafamda beni yansıtan, beni tanıdığınız baskı, pres, kontrapres yapabilecek ve pası oynayabilecek bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum. Biraz daha enerji katmaya çalışıyorum. Bunun ekonomisi ucuz diye bazıları almıyoruz. Transfer için sadece ekonomiyi bir argüman olarak düşünmeyelim. Yetenek olması, sonradan para kazanmayı düşünmemiz gibi birçok argüman var” dedi.