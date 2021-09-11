Fatih Terim’den ‘zorunlu’ sürpriz!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yerli zorunluluğunu orta saha veya forvette kullanmak için yeni formüller deniyor. İlk aşamada hücum bölgesi Türklerden oluşacak.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli ara dönüşü Trabzonspor ile kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da Fatih Terim'in dersi 8+3 kuralı… Kaleci ve geri dörtlüyü Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt'la kuracak olan Terim, orta sahada Cicaldau ve Morutan'a forma vermek isterse hücum hattına mecburen Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu'nu monte edecek.

Takımın yabancı golcüleri Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'den biri kulübede beklemek zorunda kalacak.

SÜRPRİZLER YAKIN

Yerli rotasyonu orta sahada Berkan ve Taylan ile gerçekleşirse hücum hattında Kerem veya Halil ile birlikte Mostafa ya da Diagne ilk 11'de şans bulabilecek. Tercübeli hoca, yardımcılarıyla 8+3 konusu üzerinde sık sık görüşmeler yapıp sahaya en iyi 11'i çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle Trabzonspor maçının ilk 11'inde bazı sürpriz değişikliklerin olması yakın ihtimal.