Fatih Terim’in 35. Beşiktaş derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 34 kez karşılaştı ve sahadan 13 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.
Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası’nda toplam 34 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 13 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Fatih Terim’li Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
- 08.05.2021 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 1
- 17.01.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 0
- 15.03.2020 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0
- 27.10.2019 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0
- 05.05.2019 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0