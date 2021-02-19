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Fatih Terim’in Alanyaspor planı! Galatasaray’da orta sahaya kilit…

Kurt hoca Fatih Terim, Etebo ve Taylan ile rakip orta sahayı kilitleyecek. Efecan Karaca’ya yapılacak baskıyla da Babacar-Davidson bağlantısı kesilecek, rakibin hızlı hücumları engellenecek

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:49, 19/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’in Alanyaspor planı! Galatasaray’da orta sahaya kilit…

Fatih Terim, son üç maçta mağlup olduğu bu sezon hem ligde hem de kupada yenildiği Alanyaspor engelini kayıpsız aşmanın planlarını yapıyor.

Takımını Antalya'da kampa alan kurt çalıştırıcı, rakibin formda orta saha ikilisi Salih-Siopis'e karşı Taylan-Etebo ile karşılık verecek. Sezonun ilk yarısı TT Stadı'nda 2-1 kaybedilen maça bu ikiliyle başlayan başarılı hoca, Etebo'nun kırmızı kart görmesi sonrası oyun üstünlüğünü yitirmişti.

Kupadaki mücadelede ise Taylan tek başına Alanya orta sahasını durduramamıştı.

Top kayıplarına karşı uyardı

Terim’in üzerinde durduğu diğer bir konu da top kayıpları. Top kaybı sayısının azaltılması talimatı verildi. Alanyaspor'un rakiplerin top kayıplarını geçiş hücumlarına ve gollere çevirdiği tespitini yapan Cimbom'un teknik patronu, oyuncularından özellikle Efecan'a baskı yapmalarını ve Davidson-Babacar bağlantısını kesmelerini istedi.

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Falcao as takımda

Galatasaray, Antalya'daki kampının ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İstanbul'a oranla çok daha müsait hava şartlarında çalışan
sarı-kırmızılılar, Alanya maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. İyileşen Falcao takımla çalıştı ve idman maçında as kadroda yer aldı. Fatih Terim'in maç gününe kadar farklı kadrolar deneyeceği öğrenildi.